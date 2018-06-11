السفير البريطاني في مصر يعرض وظائف على أحمد السقا ومحمد صلاح

كعادته واصل السفير البريطاني في مصر جون كاسن مغازلة المصريين بكافة فئاتهم وطوائفهم.
فبعد توزيعه للتمور على الصائمين في شوارع القاهرة، ومشاهدته لمباريات اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي على المقاهي، وتجوله في الأزقة والحواري، ومشاركته في صناعة الجبن والسمن مع فلاحة مصرية، وتناوله الفول والفلافل، غازل السفير البريطاني الفنانين أحمد السقا ودنيا سمير غانم واللاعب محمد صلاح.
البداية كانت بإعلان نشرته السفارة البريطانية في القاهرة تطلب شخصاً مبدعاً لوظيفة إدارة برنامج اتصالات بالسفارة، مرفقة شروط الإعلان، ومواصفات شاغل الوظيفة.
وأعاد السفير نشر الإعلان على صفحته، وعلق قائلاً: "نطلب موهبة دنيا سمير غانم وجرأة أحمد السقا وشطارة محمد صلاح.
وأعرب الفنان أحمد السقا عن جاهزيته، وعلق على تغريدة السفير بقوله: "أنا جاهز أهو".
وتفاوتت تعليقات المصريين على تغريدة السفير وجمعت بين خفة الدم والدعابة، وكان أبرزها تعليق يقول: "وجمال ليلى علوي ووسامة حسين فهمي وخفة دم أحمد السقا وأداء يوسف وهبي وصوت حمدي قنديل".
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تعدّ الممثلة إيما روبرتس واحدةً مِن نجوم هوليوود الصاعدة، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية بفضل علاقاتها العائلية مع النجمة الشهيرة جوليا روبرتس، وفي آخر ظهور لها انضمت إلى زميلاتها كريستين ستيوارت وستيلا ماكسويل، وهما تتوجّهان إلى مهرجان "Madame Siam Sideshow Emporium" في لوس أنجلوس، ليلة الجمعة. وشاركت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما، في عرض أزياء العلامة الإيطالية الشهيرة "موسكينو" في وقت سابق من الأحد، وأطلّت بفستان طويل باللون الأبيض مطبوع برسوم الدبابيس السوداء، ويتميز بخط رقبة على شكل حرف V وأكمام منتفخة، وأكملت روبرتس إطلالتها بزوْج من الأحذية الخمرية ذات كعب والتي نسّقت معها جوارب شبكية باللون الأسود، بالإضافة إلى قبعة جلدية تُغطي شعرها الأشقر. وظهرت كريستين ستيوارت بإطلالة مثيرة إذ اختارت بطلة فيلم "TWilight" البالغة من العمر 28 عامًا، لإطلالتها سترة جلدية سوداء، وتيشيرت قصير أبيض نسَّقته مع سروال
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