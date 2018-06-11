السفير البريطاني في مصر يعرض وظائف على أحمد السقا ومحمد صلاح

كعادته واصل السفير البريطاني في مصر جون كاسن مغازلة المصريين بكافة فئاتهم وطوائفهم.

فبعد توزيعه للتمور على الصائمين في شوارع القاهرة، ومشاهدته لمباريات اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي على المقاهي، وتجوله في الأزقة والحواري، ومشاركته في صناعة الجبن والسمن مع فلاحة مصرية، وتناوله الفول والفلافل، غازل السفير البريطاني الفنانين أحمد السقا ودنيا سمير غانم واللاعب محمد صلاح.

البداية كانت بإعلان نشرته السفارة البريطانية في القاهرة تطلب شخصاً مبدعاً لوظيفة إدارة برنامج اتصالات بالسفارة، مرفقة شروط الإعلان، ومواصفات شاغل الوظيفة.

وأعاد السفير نشر الإعلان على صفحته، وعلق قائلاً: "نطلب موهبة دنيا سمير غانم وجرأة أحمد السقا وشطارة محمد صلاح.

وأعرب الفنان أحمد السقا عن جاهزيته، وعلق على تغريدة السفير بقوله: "أنا جاهز أهو".

وتفاوتت تعليقات المصريين على تغريدة السفير وجمعت بين خفة الدم والدعابة، وكان أبرزها تعليق يقول: "وجمال ليلى علوي ووسامة حسين فهمي وخفة دم أحمد السقا وأداء يوسف وهبي وصوت حمدي قنديل".