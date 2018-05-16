أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، الأربعاء، انتهاء الاجتماع التساعي حول سد النهضة بـ "نجاح" في أديس أبابا، مشيرًا إلى خطوة أخيرة منتظرة بـ "توقيع الوزراء على وثيقة مخرجات الاجتماع"، وكان المتحدث باسم الخارجية أعلن -في وقت سابق اليوم- أنه بعد مرور ١٢ ساعة من مفاوضات متواصلة "هناك اقتراب من وضع مسار لتعزيز التعاون والثقة".

وأضاف في بيان رسمي: "بعد مرور ١٢ ساعة من مفاوضات متواصلة لم تنته بعد، الاجتماع التساعي الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار لضمان استكمال الدراسات، ومقترحات جديدة لدعم المسار الفني، وإجراءات جادة لتعزيز التعاون وبناء الثقة".

واستقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الثلاثاء، كل من سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك على هامش الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد بأن اللقاء اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء علي إلتزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.​