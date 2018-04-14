أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، عن مقتل 4 من عناصرها جراء انفجار عرضي تعرضوا له، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت "سرايا القدس" في بيان لها، إن "4 من عناصرها استشهدوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينا كانوا يستقلون دراجة نارية".
وتضاربت الأنباء حول ملابسات مقتل عناصر سرايا القدس، حيث أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية، أن العناصر الأربعة قتلوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي، فيما أورد موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، نباً يتحدث عن أن القصف في رفح جاء رداً على إطلاق طائرة ورقية من غزة محملة بزجاجات حارقة نحو كيبوتس إسرائيلي ما تسبب باندلاع حريق كبير.
ونفى الجيش الإسرائيلي قيامه بأي عمليات قصف في محيط المنطقة التي وقع بها الحادث، مؤكداً أن الانفجار الذي وقع كان خلال أعمال داخلية لعناصر فلسطينية.
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