رئيس جمهورية الجابون يصل إلى المدينة المنورة

وصل فخامة الرئيس علي بنجو اونديمبا رئيس جمهورية الجابون للمدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني, مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد, وعدد من المسؤولين.