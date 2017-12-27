8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن 8 ملايين مدني في العراق وسوريا في مأمن من هجمات تنظيم داعش
GMT 16:24 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالبنتاغون يؤكد أن قوات التحالف الدولي لن تغادر سورية حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش
GMT 13:45 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيووزارة الدفاع الأميركية تعلن أن أميركا تنفذ ضربة ضد حركة الشباب داخل الصومال الأحد
GMT 18:04 2017 الجمعة ,09 حزيران / يونيوالبنتاجون يعلن الجهود الروسية وراء تهدئة الموقف فى جنوب سوريا
GMT 08:58 2017 السبت ,03 حزيران / يونيوالبنتاجون يختار شمال ويلز لإقامة مركز عالمى لصيانة مقاتلات "اف 35"
GMT 14:46 2017 الثلاثاء ,30 أيار / مايوالبنتاجون يؤسس وحدة استخبارات بالقرب من روسيا
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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