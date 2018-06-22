مستشار ترامب يزور مصر وقطر تمهيدًا لإعلان "صفقة القرن" بين الإسرائيليين والفلسطينيين
GMT 17:51 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيوقوات سورية الديمقراطية تسيطر على قرية الذيبة المتاخمة للحدود مع العراق بعد اشتباكات مع مسلحي داعش
GMT 17:50 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيووحدة مكافحة التجسس للجيش اليمني تلقي القبض علي زعيم خلية تجسس تابعة للحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
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GMT 13:33 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيولواء العمالقة يلقي القبض على القيادي الحوثي {أبو جلال الريامي} بعد عملية تسلل فاشلة في محيط مطار الحديدة قتل فيها أغلب المتسللين
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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