وقفه احتجاجية بدمشق استنكاراً لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

نظم حزب الشباب للبناء والتغيير اليوم وقفة احتجاجية في ساحة الشهبندر بدمشق بعنوان (من دمشق هنا القدس عاصمة أبدية لفلسطين) استنكارا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.
وفي كلمة له أكد الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة الدكتور طلال ناجي رفض الشعب الفلسطيني للقرارات الأمريكية بخصوص القدس التي سيكون مصيرها الفشل مشيرا إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري تبشر الشعب الفلسطيني بالنصر.
وأشار السفير أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى ما تقدمه سورية للفلسطينيين حيث تضع كل الإمكانيات أمامهم لمواصلة نضالهم حتى تحقيق امالهم الوطنية مشددا على وقوف الشعب الفلسطيني الى جانب سورية ضد أي عدوان.
وأكدت الأمين العام لحزب الشباب والبناء بروين ابراهيم أن تاريخ فلسطين يكتبه ضمير الشعب الفلسطيني وإرادته وتخلده دماء الشهداء الأبطال وتضحياتهم مبينة أن النضال مستمر حتى عودة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
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