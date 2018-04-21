الجيش اليمني يواصل التقدم في البيضاء ‏ويحرر موقعاً في قانية

حقق الجيش اليمني، تقدما ميدانياً جديداً في قتاله ضد الانقلابين الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات من الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي حررت جبلي " مسعودة والعُر" الواقعين في منطقة قانية بشرقي محافظة البيضاء.
وأضاف في تصريح بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن عناصر المليشيات فرت باتجاه منطقة السوادية بعد سقوط قتلى في صفوفهم وأسرى بيد الجيش.
وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على تجمعات للمليشيات وآلياتهم في منطقة قانية وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من الانقلابين الحوثيين.
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لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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