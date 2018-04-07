قتلى وجرحى إثر حادث دهس في مدينة مونستر الألمانية

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن عددا من الأشخاص قُتلوا وأصيب آخرون، إثر دهس سيارة حشدا من الجلوس بمقهى في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

وقالت وسائل إعلام إن المنفذ هو ألماني من أصل كردي يُدعى سمير الهايض، وآخر حصيلة ضحايا مُعلن عنها حتى الآن هي 3 قتلى و30 مصابًا.

ونصحت الشرطة المارة في المدينة بالتزام جوانب الطرق والابتعاد عن منتصفها.

وأكدت شرطة ولاية شمال الراين-وستفاليا عبر موقعها على "تويتر" سقوط قتلى وجرحى، لكنها لم تذكر العدد، ولم تذكر أي تفاصيل، سوى أنها قالت إن الوضع لا يزال غامضا وإن عناصرها موجودة في عين المكان، ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى بعد.