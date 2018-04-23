ميليشيات الحوثي الإيرانية تعين مهدي المشاط بدلًا عن صالح الصماد كرئيس للمجلس الانقلابي
GMT 16:56 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانالحوثيون يعلنون تعيين مهدي المشاط خلفا لرئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة عربي اليمن
GMT 16:26 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانكلمة مرتقبة لزعيم الحوثيين تعليقًا على مقتل رئيس حكومة الإنقلاب صالح الصماد
GMT 15:56 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانميلشيا الحوثي تعترف بمقتل صالح الصماد
GMT 14:38 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانقوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخين جنوب المملكة
GMT 12:07 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانتحليق مكثف لطائرات الاحتلال بدون طيار في مناطق متفرقة من أجواء قطاع غزة
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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