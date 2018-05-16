4 مؤذنين جدد يرفعون الأذان في الحرم المكي في رمضان

يساند رجال "مكبرية الحرم المكي" خلال شهر رمضان المبارك لرفع الأذان 4 مؤذنين جدد، تم تعيينهم أمس الاثنين بقرار من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ويبدأ جدول أعمال المؤذنين الجدد في شهر رمضان المبارك 1439. والمؤذنين الجدد هم: عبدالله باعفيف، إبراهيم مدني، وتركي الحسني، ومحمد العمري.
ونوه الشيخ السديس بأن هذا التعيين يأتي "امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر - حفظهم الله – بالحرمين الشريفين، وشعيرة الأذان على رأس اهتمامهم رعاهم الله"، يذكر أن اختيار المؤذنين في الحرم يأتي إثر تقييم لجنة مشكلة من رئاسة شؤون المسجد الحرام لعمل اختبارات مكثفة حول جمالية الصوت وأداء المؤذن المتقن، إضافة إلى وجود أساسيات العلم والدين والأخلاق. وبعد الاختيار يخضع المؤذنون الجدد لفترة تجربة عملية من خلال أدائهم للأذان في المسجد الحرام.
GMT 18:24 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يعلّق على نقل السفارة الأميركية إلى القدس
GMT 17:54 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يؤكّد أنه سيتخلى عن منصبه عندما يرغب الشعب في رحيله
GMT 16:24 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايومتحدث الخارجية المصرية يعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة بـ"نجاح"
GMT 16:16 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يؤكّد أن سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة بـ16 قرشًا فقط
GMT 15:59 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالمسماري يؤكد أن قوات الجيش حققت تقدمًا في مواقع التنظيمات الإرهابية في درنة
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
أرسل تعليقك