أنباء عن مقتل إبن عم زعيم المتمردين الحوثيين المدعوا أبو زيد الحوثي في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته في محافظة صعدة معقل الجماعة أقصى شمال اليمن.