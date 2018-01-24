أنباء عن مقتل إبن عم زعيم المتمردين الحوثيين المدعوا أبو زيد الحوثي في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفته في محافظة صعدة معقل الجماعة أقصى شمال اليمن.
GMT 21:00 2017 الإثنين ,06 آذار/ مارسمقتل 22 حوثيا خلال معارك وغارات فى غرب اليمن
GMT 15:17 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرالرئيس اليمني منصور هادي يتهم المتمردين الحوثيين بإهدار فرص السلام
GMT 09:29 2016 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبرالمبعوث الدولي يستأنف جهود إحياء مشاورات السلام اليمنية
GMT 08:33 2016 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبرالجيش اليمني يستولي على صواريخ في مواقع الانقلابيين في منطقة البقع
GMT 15:50 2016 الأحد ,20 آذار/ مارس55قتيلًا في معارك تعز وبيحان ومأرب بينهم 14 مدنيًا
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
أرسل تعليقك