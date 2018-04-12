وصول الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن جنوب اليمن.

وصلت الحكومة الشرعية الى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، قادمةً من العاصمة السعودية الرياض . وقال مصدر حكومي لـ" العرب اليوم" أن الحكومة عادت برئاسة الدكتور بن دغر وعدد من الوزراء.

وغادرت الحكومة من مدينة عدن قبل أكثر من شهرين عقب اشتباكات مسلحة مع مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي.