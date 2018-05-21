تدمير آلية لمرتزقة العدوان ومصرع طاقمها في الجوف

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم بإستهداف آليتهم في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة بالجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية للمرتزقة في منطقة صبرين ومصرع من كان على متنها.