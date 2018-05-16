المسماري يؤكد أن قوات الجيش حققت تقدمًا في مواقع التنظيمات الإرهابية في درنة

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن قوات الجيش حققت تقدمًا في مواقع التنظيمات الإرهابية في درنة
GMT 18:24 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يعلّق على نقل السفارة الأميركية إلى القدس
GMT 17:54 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يؤكّد أنه سيتخلى عن منصبه عندما يرغب الشعب في رحيله
GMT 16:24 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايومتحدث الخارجية المصرية يعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة بـ"نجاح"
GMT 16:16 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوالسيسي يؤكّد أن سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة بـ16 قرشًا فقط
GMT 16:11 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو4 مؤذنين جدد يرفعون الأذان في الحرم المكي في رمضان
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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