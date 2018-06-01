السيسي يصرح أن محاولات الفتنة بين مصر والسعودية لن تنجح

نشر موقع مجلة الرجل السعودية، جزءً من حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختارته مجلة الرجل ليكون وجه عددها الجديد الذي يتناول فيه جوانب من حياته الشخصية وأبرز محطات سيرته السياسية.
وصف السيسي في حواره، علاقة مصر بالسعودية بـ"الاستراتيجية المستقرة" وأن "أمن المنطقة مرتبط بهما، والقيادة السعودية مدركة لذلك جيدا، وتعمل عليه".
وأكد أن المنطقة العربية تمر في ظروف صعبة، مشددا على ضرورة أن "نتحرك بشكل أكثر فاعلية وأكثر تفهما لهذا الواقع".
وأكد أن محاولات الفتنة والايقاع بين مصر والسعودية لن تنجح قائلاً: "لا أعتقد أن أي محاولة للإساءة ستفلح".
ووصف السيسي، علاقتة بالقيادة السعودية والملك سلمان خاصةً بالـ"طيبة جداً، والتفاهم محترم جداً، ولن يستطيع أحد أن يبث فرقة أو يؤثر على التفاهم بين المملكة وبين مصر".
وقال: "دعم الاشقاء في الخليج هو أحد أسباب تجاوزنا لأزمتنا وتغلبنا عليها رغم كل الجهود السلبية التي تهدف لعرقلة المسيرة".
وكانت المجلة قد نشرت في بداية مايو الحالي تقريرًا عن الرئيس السيسي يضم مجموعة من الصور النادرة له في فترة الشباب.
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تألقت جنيفر لورانس في حفلة BAM "أكاديمية بروكلين للموسيقى" في مدينة نيويورك يوم الاربعاء، حيث ظهرت برفقة وارين أرونوفسكى، الذي قيل مؤخرًا أنهما انفصلا في الخريف الماضي، ولكن لم يبد أن هناك أي مشاعر صعبه بينهم عندما تم تصوير الزوجين معا في الحفلة. وظهرت الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 27 عاما، بشعر منسدل في فستان مثير من ماركة Olivier Theyskens مع صدر محددة وتنورة ضيقة على الجسم أثناء عرضها على فيلم الأم، مع صانع الفيلم الذي كان واحدا من المكرمين مساء. وكانت أنظار الجميع على نجمة فيلم ألعاب الموت Hunger Games، حيث كانت متألقة فى فستانها الحرير أثناء دخولها أكاديمية بروكلين للموسيقى، وأضافت نجمة "ريد سبارو" إلى أناقتها كعب فضي مرصع بالأحجار الكريمة، مع مجوهرات على يدها لـ "ديفيد يورمان"، وأضفت جنيفر الى عينيها ظلاله سوداء متدرجة، وأضفت لمسة لامعة
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