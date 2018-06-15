قوات الجيش اليمني بدعم من القوات المشتركة تخوض قاتلًا عنيفًا لسيطرة على معسكر الدفاع الجوي في الحـديدة
GMT 14:52 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيوقوات التحالف العربي تحرر المدخل الجنوبي لمطار الحديدة الدولي غربي اليمن
GMT 14:47 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيودوي انفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة غربي اليمن
GMT 14:28 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيوتعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أداء المنتخب المصري
GMT 14:25 2018 الجمعة ,15 حزيران / يونيوالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يزور مقر قيادة قوات التحالف العربي في مدينة عدن
GMT 16:26 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو3 قتلى في حادث إطلاق رصاص خلال تجمع لحزب العدالة و التنمية التركي
تشبه مونيكا بشكل مذهل أختها بينيلوبي كروز، وتسبب ذلك في إثارة مشاعرها عندما حضرت حملة "ماغنوم" في مسرح "غران مايستري" في مدريد في أسبانيا، مساء الأربعاء، مرتدية ثوب بالغ الجمال. وضمنت الممثلة، البالغة من العمر 41 عامًا، أن كل العيون كانت عليها عندما دخلت في ثوب أحمر مزين مثير مع حقيبة مزينة بألوان قوس قزح. وظهرت ملامحها السمراء المزهلة مع المكياج الكلاسيكي. أنجبت من متبرع للسائل المنوي ويعرف أن مونيكا اتخذت قرارًا بإنجاب الأطفال بمفردها، وأنجبت الطفلة أنتونيلا من متبرع للسائل المنوي مجهول الهوية. واستغرق القرارًا خمس سنوات، حيث أخبرت صحيفة The Mail On Sunday في عام 2014: "لم يكن قرارًا اتخذته لمجرد نزوة. ولكن بمجرد أن فكرت في ذلك، كنت أعرف أنه يجب أن يحدث، وإن كوني أمًا مهم جدًا بالنسبة لي فليس هناك الكثير من الوقت". تختلف عن شقيقتها
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