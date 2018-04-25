ماكرون يؤكد أن من الضروري احتواء أنشطة إيران في سورية واليمن والعراق ولبنان

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن من الضروري احتواء أنشطة إيران في سورية واليمن والعراق ولبنان.

وصرح أن يجب ألا تقودنا سياسة إيران إلى حرب في الشرق الأوسط.