إصابة عدد من جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات بلدة الرام بالقدس المحتلة
GMT 16:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول بلدة بيت فوريك شرق نابلس
GMT 15:26 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات في بلدة أبوديس وتمكن الشباب من فتح ثغرة كبيرة في الجدار الفصل العنصري بين ابوديس والقدس المحتلة
GMT 14:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وابو ديس شرق القدس المحتلة
GMT 12:43 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز قلنديا
GMT 01:23 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم قبل قليل
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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