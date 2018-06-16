مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 30 بهجوم انتحاري في ننغرهار شرقي أفغانستان

أعلن المتحدث بإسم حاكم ننغرهار، عطاء الله خوغياني، في بيان، "مقتل 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم إنتحاري، أثناء احتفال جمع عناصر من "​حركة طالبان​" ومدنيين في ولاية ننغرهار شرقي ​أفغانستان​".