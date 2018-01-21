نائب الرئيس الأميركي يعلن لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال و وجودنا في سورية يهدف لتحجيم دور إيران.
GMT 22:28 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرالبيت الأبيض يعلن أن تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي بسبب تصويت في الكونغرس على خطة إصلاح ضريبي
GMT 22:24 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرالبيت الأبيض يعلن أن نائب الرئيس الأميركي يؤجل زيارته للشرق الأوسط
GMT 19:13 2017 الأحد ,10 كانون الأول / ديسمبرالبيت الأبيض يعلن أن السلطة الفلسطينية تضيع فرصة مناقشة مستقبل المنطقة بعد تخليها عن لقاء بنس
GMT 16:22 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبربنس يعلن نتعاون مع الكونغرس للحصول على أكبر تمويل للجيش منذ عهد الرئيس ريغان
GMT 16:16 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبربنس يؤكد لن نسمح لإيران بزعزعة استقرار دول المنطقة
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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