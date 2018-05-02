بومبيو يلقي كلمة بعد أداء اليمين وزيرًا للخارجية الأميركية

أعلن مايك بومبيو خلال كلمة بعد أداء اليمين وزيرا للخارجية الأميركية اليوم الاربعاء أن هناك تحديات كثيرة وسيعمل على مواجهتها.

وأكد لدينا فرصة لتغيير التاريخ في الكوريتين وسوف نقرر مصير الاتفاق النووي مع إيران.