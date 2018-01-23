المدعي العسكري يحظر النشر في قضية سامي عنان

أفادت فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل أن المدعي العسكري أصدر قرارا بحظر النشر في قضية سامي عنان.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانًا الثلاثاء، حول ترشح رئيس الأركان الأسبق الفريق مستدعى سامي عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت القوات المسلحة، إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها، ويحكمها إطار منضبط من القوانين الصارمة التي حافظت عليها وفي ضوء ما أعلنه الفريق سامي عنان من ترشحه لمصنب رئيس الجمهورية، ولم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات صريحة مثلت إخلالًا جسيما للوائح الخدمة.