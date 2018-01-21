الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل
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الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل

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العرب اليوم - الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل

قوات الاحتلال
رام الله - العرب اليوم

 الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل

 

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الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل



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الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل الاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل



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خلال مشاركتها في عرض أزياء ديور لخريف وشتاء 2018

بيلا حديد تتألق في اللون الأسود وتجذب أنظار الحضور

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها

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