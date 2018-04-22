تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه جماعه الحوثيين، من الأراضي اليمنية صوب مدينة نجران، جنوب المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر إعلامية، إن الدفاعات الجوية السعودية في قطاع نجران تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعه الحوثيين وتدميره دون أي خسائر.