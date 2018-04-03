أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء أن مختبر بريطاني يؤكد عدم وجود دليل على أن غاز الأعصاب الذي استهدف العميل الروسي السابق في بريطانيا مصدره روسيا.