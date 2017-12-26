4 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب اليمن.
GMT 18:51 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية استهدفت مواقع المليشيات الحوثية في مديرية نهم شرق العاصمه صنعاء شمال اليمن
GMT 16:07 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية على موقع تابع لمسلحي جماعة الحوثيين في مدينة ضحيان
GMT 12:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع لميليشيات الحوثي في صعدة في اليمن
GMT 09:46 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر92 قتيل وجريح في غارات جوية للتحالف العربي على معسكر للحوثيين بالعاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 12:15 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارات على مواقع ميلشيات الحوثي في نهم شرق صنعاء
أظهرت المغنية الأميركية الشهيرة بيونسيه، جمال جسدها الممشوق بعد ستة أشهر من استقبالها توأمها رومي و سير، من خلال نشرها صورًا جديدة، عبر موقع "انستغرام" لمشاركتها مع ثلاثة مليون متابع من معجبيها. ارتدت بيونسيه تي شيرت باللون الأبيض و شورت جينز ممزق، وسترة طويلة باللون الأسود، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن دور الأزياء التي أذهلت بيونسيه بها المعنيين بالأزياء والموضة، حيث اختارت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا، أن ترتدي تي شيرت من توقيع دار أزياء فالنتينو والذي بلغت قيمته 350 دولار أميركي. واضافت بيونسيه إلى إطلالتها زوجًا من الأحذية العالية باللون الأحمر، وظهرت النجمة العالمية وهي ترتدي سترة سوداء، متوسطة الطول ومغطاة بالنجوم، على كتفيها وهي تسير على طول الطريق ما يشبه مدخل الفندق مع رجل مجهول الهوية يمكن أن يكون زوجها جاي زي وكان شعرها الطويل الأشقر ممهدة
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