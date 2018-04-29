قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرقي خان يونس

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، بشكل محدود، شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في خان يونس، أن عدة جرافات إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرقي محافظة خانيونس، انطلاقاً من بوابة أبو ريدة، شرق بلدة خزاعة الحدودية، ونفذت عمليات تجريف في المنطقه.