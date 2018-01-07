شفيق يُعلن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018

أعلن الفريق أحمد شفيق أنه قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيًا الله عزوجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة الإنجاز، وأضاف في بيان له، أنه قرر بعد عودته إلى أرض الوطن أن يعيد تقدير الموقف العام بشأن إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا إلى أن فترة غيابه التي زادت عن 5 أعوام، أبعدته عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض الوطن.