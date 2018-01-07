شفيق يُعلن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018

أعلن الفريق أحمد شفيق أنه قرر عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيًا الله عزوجل أن يكلل جهود الدولة في استكمال مسيرة الإنجاز، وأضاف في بيان له، أنه قرر بعد عودته إلى أرض الوطن أن يعيد تقدير الموقف العام بشأن إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا إلى أن فترة غيابه التي زادت عن 5 أعوام، أبعدته عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض الوطن.
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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