الرئيس بشار الأسد يؤكّد أن إعمار سورية يحتاج إلى 400 مليار دولار

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، أمام برلمانيين روس في دمشق بمنظومة الدفاع الجوي السوفييتية، قائلًا بإنها اسقطت أكثر من 70 صاروخًا تم إطلاقها خلال الضربات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت.
ووفقا للنائب دميتري سابلين، عضو الوفد البرلماني الروسي الذي اجتمع اليوم مع الأسد في دمشق، قال الرئيس السوري: "أمس تصدينا للاعتداء الأميركي بصواريخ مصنعة في السبعينيات. الأفلام الأميركية تقول لنا إن السلاح الروسي عتيق، ولكننا الآن رأينا من هو حقا المتأخر". وأكد النائب عن الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" للصحافيين الروس في دمشق أن الرئيس السوري يقدر تكلفة إعادة إعمار سورية بعد الحرب بما يصل إلى نحو 400 مليار دولار.
ووفقا لسابلين، تعهد الأسد بإعطاء الأولوية للشركات الروسية في إعادة بناء سورية، ومنع دخول الشركات الغربية. وشنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ضربات جوية مشتركة على مقرات عسكرية في سورية، ردا على الاستخدام المزعوم من جانب حكومة دمشق للأسلحة الكيماوية في هجوم وقع في مدينة دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي.
وبحسب روسيا، طالت الضربات الجوية مركز أبحاث علمي في دمشق وقاعدة للحرس الجمهوري وقاعدة للدفاع الجوي وعدد من المطارات العسكرية ومستودعات أسلحة. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الاعتداء" على سورية يساعد الإرهابيين الناشطين في البلد العربي وحذّر من أن الهجوم يهدد نظام العلاقات الدولية.
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ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
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