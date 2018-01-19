قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية قلقيلية قبل قليل

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل
GMT 13:30 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة
GMT 13:25 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرشبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل
GMT 15:57 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بالمكعبات الإسمنتية
GMT 17:17 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس قبل قليل
GMT 14:16 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم قرية العيسوية في مدينة القدس ويوزع اخطارات هدم على منشآت فيها
ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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