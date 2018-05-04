كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت قوات خاصة إلى الحدود السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمساعدة الجيش السعودي في استهداف الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثيون، وذلك بناء على تصريحات من مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أوروبيين طلبوا جميعًا عدم الإفصاح عن أسماءهم.
وتقول وزارة الدفاع الأميركية دومًا إن مساعدتها للجيش السعودي في الحرب الدائرة في اليمن تقتصر فقط على إمدادات لوجستية وتزويد طائرات بالوقود وتعاون استخبارتي، واتخذ القرار بنشر قوات خاصة أميركية، وفقًا لتحقيق الصحيفة، بعد أسابيع قليلة من إطلاق الحوثيين صاروخ قالت السلطات السعودية وقتها إن الدفاع الجوي أسقط الصاروخ فوق مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.
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تعرض مجموعة "Netflix" الموسم الثانى من "Dear White People"، وظهر فريق التمثيل الكوميدي الساخرة في شكل جيد خلال العرض الأول من المسلسل في مسرح ArcLight Hollywood"" في لوس أنجلوس. لوجان براوننج تلفت الأنظار بجمالها و بساطتها بفستان أخضر بسيط ولفتت لوجان براوننج الأنظار على نجم السجادة الحمراء بفستانها الأنيق مع فتحة طويلة من القدم حتى الخصر ظهرت فيها جمال ساقها، وفي حين أن جرائة ساقها تسللت إلى عينها لتصبح أكثر جاذبية بنظرتها الناعمة، مع أكسسوارات متلألئة وحلي بسيط يتناسب مع الكعب الذهبي المدبب الناعم. وكوّمت ضفائرها فوق رأسها بأناقة، وأظهرت العديد من خيوط الشقراء بها، وعندما ألقت على رأسها تلال من الشعر المجدول بضفائر جعلها تشبة أميرة أفريقية تلون جلدها من الشمس على شاطىء البحر. وبالنسبة للماكياج، وضعت فوق عينيها الخضراء الرائعة ظلال عيون نحاسية مدرجة، متوازنة مع شفاه عارية من
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