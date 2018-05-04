كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت قوات خاصة إلى الحدود السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لمساعدة الجيش السعودي في استهداف الصواريخ البالستية التي يطلقها الحوثيون، وذلك بناء على تصريحات من مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أوروبيين طلبوا جميعًا عدم الإفصاح عن أسماءهم.

وتقول وزارة الدفاع الأميركية دومًا إن مساعدتها للجيش السعودي في الحرب الدائرة في اليمن تقتصر فقط على إمدادات لوجستية وتزويد طائرات بالوقود وتعاون استخبارتي، واتخذ القرار بنشر قوات خاصة أميركية، وفقًا لتحقيق الصحيفة، بعد أسابيع قليلة من إطلاق الحوثيين صاروخ قالت السلطات السعودية وقتها إن الدفاع الجوي أسقط الصاروخ فوق مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.