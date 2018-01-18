حزب الأمة السوداني يؤكد قيام قوات الأمن باعتقال الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله
GMT 18:08 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالبنك المركزي اليمني يقر تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية تدريجياً ابتداءً من الأسبوع القادم وإصدار نشرة رسمية تحدد أسعار الصرف ضمن خطة شاملة للتعافي الاقتصادي .
GMT 18:05 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالسفير السعودي لدى اليمن: السعردية تمنح 20 ألف تأشيرة عمل لليمنيين الراغبين بالعمل في المملكة.
GMT 17:23 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تشن هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في جبهة الصلو بمدينة تعز جنوب اليمن
GMT 17:17 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يقصف مواقع الحوثيين في مديرية حيدان بمحافظة صعدة اقصى شمال اليمن
GMT 15:57 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بالمكعبات الإسمنتية
GMT 15:46 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرشيخ الأزهر يعلن أن القرارات الأميركية تفتقد إلى الشرعية
GMT 13:13 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايررفع جلسة البرلمان العراقي إلى السبت لعدم اكتمال النصاب
GMT 12:32 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالسفارة الأميركية في بغداد تؤكد دعمها إجراء الانتخابات العراقية في موعدها في 12 من أيار المقبل
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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