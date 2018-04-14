مفتي الشيشان يطلع على أوضاع البلدة القديمة في الخليل

أطلع محافظ الخليل كامل حميد ومدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان، اليوم السبت، المفتي العام لجمهورية الشيشان الشيخ محمد صالح صلاح الدين مجيدوف والوفد المرافق، على الوضع العام في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي.
وشرح حميد طبيعة الوضع في المحافظة، متطرقا إلى ممارسات المستوطنين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة والمحاولات المستمرة لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، إضافة لمحاولات تغيير معالم البلدة القديمة واحتلال المدارس والمساجد والمحلات التجارية، مشيرا إلى العقاب الجماعي والحصار المفروض على المحافظة.
بدوره، استعرض حمدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتمثلة بالإغلاقات ونشر الحواجز وبناء المستوطنات، وتوسيع القائم منها، وإقامة الجدار الفاصل وغيرها من الممارسات التي ساهمت في تراجع كافة القطاعات خاصة في البلدة القديمة، ونوه إلى المشاريع التي نفذتها لجنة إعمار الخليل للمساهمة في تحسين واقع البلدة.
من جانبه، شدد مفتي الشيشان على ضرورة شد الرحال إلى فلسطين وزيارة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، لحمايتهما من الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين
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