قوات الاحتلال الاسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اليوم الاحد، شابين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية ومحلية، بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد داوود ربايعة ، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وعيسى محمد طقاطقة ، من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.