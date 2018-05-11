بوتين وميركل يبحثان الوضع في سورية والاتفاق النووي الإيراني

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي اليوم الوضع في سورية والاتفاق النووي الإيراني على ضوء انسحاب الإدارة الأميركية منه.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان: إن الجانبين ناقشا التطورات المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وشددا على الأهمية المبدئية للحفاظ عليها من منظور الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على خلفية الانسحاب الأميركي بشكل فردي من الاتفاق”.

وتابع البيان: إن الجانبين بحثا كذلك الوضع في سورية ومسائل التحضيرات لزيارة ميركل المزمعة إلى سوتشي في الـ 18 من أيار الحالي والأزمة الأوكرانية.

وكان الرئيس الأميركى دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد في عام 2015 ما أثار انتقادات دولية واسعة حتى من أقرب حلفاء واشنطن.