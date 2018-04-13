نيكي هايلي تعلن أن روسيا ساعدت نظام الأسد في الهروب من المحاسبة أكثر من مرة

أعلنت المندوبة الأميركية نيكي هايلي اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية أن روسيا ساعدت نظام الأسد في الهروب من المحاسبة أكثر من مرة.

وأكدت أن روسيا استخدمت حق النقض في مجلس الأمن 12 مرة لحماية نظام الأسد.