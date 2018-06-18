قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة فلسطينيين ، بينهم فتاة من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية محليه في المحافظة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة من مدينة الخليل، والشباب الثلاثة من أماكن مختلفة بعد دهم منازل ذويهم.

وفي السياق ذاته ، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا ، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية، مما تسبب في اعاقة مرورهم .