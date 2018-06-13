الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يدلي بتصريح

الرئيس اليمني يصرح "كنّا ولا زلنا نسعى للحل السلمي المستند على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس_الأمن الدولي "رقم 2216.