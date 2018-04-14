القوات المصرية تقتل 14 مسلحاً إثر اقتحامهم أحد معسكرات القوات وسط سيناء

قتلت قوات الجيش المصري 14 مسلحاً بينهم أربعة يرتدون الأحزمة الناسفة وبحوزتهم بنادق آلية ، وذلك إثر اقتحامهم أحد معسكرات القوات المسلحة وسط سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي ، في بيان اليوم، أن العناصر التي كانت ترتدي الأحزمة الناسفة فجّرت نفسها بمحيط المعسكر، فنتج عن ذلك مقتل 8 عناصر من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.

وأكد الرفاعي استمرار القوات المسلحة المصرية في جهودها لاقتلاع الإرهاب الذي يقوم حالياً بمحاولات يائسة لاستهداف عناصر الجيش عبر العمليات الانتحارية.