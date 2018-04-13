المندوب الروسي يؤكد أن الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري قبالة السواحل السورية

أكد المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية أن الولايات المتحدة تعزز تواجدها العسكري قبالة السواحل السورية .

وأكد أن التهديد بحملة عسكرية في سوريا يشكل خطرا على الأمن الدولي.