مظاهرات في إيران تنديدًا بسياسة أميركا تجاه المنطقة

شهدت العديد من المدن الإيرانية اليوم مظاهرات جماهيرية منددة بنقض الولايات المتحدة الأميركية للاتفاقات والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاق النووي الإيراني وبسياستها الاستعمارية تجاه المنطقة.
وأكد المشاركون بالمظاهرات أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا مطالبين الحكومة الإيرانية بالرد الحاسم على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق ومشيرين إلى أن هذا الانسحاب لا يؤثر على الشعب الإيراني الذي صمد سنوات طويلة أمام الحظر.
وأعربوا عن رفضهم القاطع حيال التفاوض حول قدرات بلادهم الدفاعية والصاروخية.
وشدد المشاركون على أهمية استمرار إيران في دعمها لسورية والعراق في محاربة الإرهاب وأدواته .
كما أحرقوا العلم الأمريكي ورددوا شعارات ضد أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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