مظاهرات في إيران تنديدًا بسياسة أميركا تجاه المنطقة

شهدت العديد من المدن الإيرانية اليوم مظاهرات جماهيرية منددة بنقض الولايات المتحدة الأميركية للاتفاقات والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاق النووي الإيراني وبسياستها الاستعمارية تجاه المنطقة.

وأكد المشاركون بالمظاهرات أنه لا يمكن الوثوق بأمريكا مطالبين الحكومة الإيرانية بالرد الحاسم على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق ومشيرين إلى أن هذا الانسحاب لا يؤثر على الشعب الإيراني الذي صمد سنوات طويلة أمام الحظر.

وأعربوا عن رفضهم القاطع حيال التفاوض حول قدرات بلادهم الدفاعية والصاروخية.

وشدد المشاركون على أهمية استمرار إيران في دعمها لسورية والعراق في محاربة الإرهاب وأدواته .

كما أحرقوا العلم الأمريكي ورددوا شعارات ضد أمريكا وكيان الاحتلال الصهيوني.