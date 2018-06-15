تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على أداء المنتخب المصري

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره بأداء المنتخب الوطني في مباراته الأولي ببطولة كأس العالم أمام الأوروغواي.

وكتب الرئيس علي حسابه بالفيس بوك:"‏فخور بالأداء الرجولي لأبناء المنتخب الوطنى وواثق فى قدراتهم على تحقيق الفوز فى المباريات القادمة .‏⁧‫#ادعم_منتخب_مصر"