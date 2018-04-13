غوتيريس يدعو مجلس الأمن لتحمل مهماته للاتفاق على آلية واضحة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية لتحمل مهماته للاتفاق على آلية واضحة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية.