اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
GMT 20:15 2017 الخميس ,26 كانون الثاني / ينايرمواجهات مستمرة بين شبان وقوات الاحتلال في قرية عابود شمال غرب رام الله
GMT 14:23 2017 الجمعة ,20 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة بين الشبان وجنود الاحتلال
GMT 14:18 2017 الجمعة ,06 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع
GMT 16:34 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين شبان و قوات الاحتلال عقب اقتحامهم لبلدة عزون شرقي قلقيلية
GMT 14:22 2016 الأربعاء ,23 تشرين الثاني / نوفمبراندلاع مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال في حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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