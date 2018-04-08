قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة .

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم إن ستة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال جرى اعتقالهم من محافظة القدس ، فيما جرى اعتقال فلسطيني من من بلدة دير أبو مشعل في رام الله ، بينما تم اعتقال مواطن فلسطيني من محافظة الخليل .

إلى ذلك أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل على الشريط الحدودي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية في خان يونس، عن إصابة مواطنين فلسطينيين في قدميهما برصاص الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق المدينة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة .