قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة .
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم إن ستة مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال جرى اعتقالهم من محافظة القدس ، فيما جرى اعتقال فلسطيني من من بلدة دير أبو مشعل في رام الله ، بينما تم اعتقال مواطن فلسطيني من محافظة الخليل .
إلى ذلك أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قرب السياج الفاصل على الشريط الحدودي، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة .
وأفادت مصادر طبية في خان يونس، عن إصابة مواطنين فلسطينيين في قدميهما برصاص الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق المدينة، وحالتهما وصفت بالمتوسطة .
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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