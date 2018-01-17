الاحتلال يقتحم قرية العيسوية في مدينة القدس ويوزع اخطارات هدم على منشآت فيها
GMT 17:17 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس قبل قليل
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GMT 15:31 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة، قبل قليل
GMT 15:05 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرانتشار كبير لقوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة جيوس حيث تدور مواجهات مع الشبان
GMT 14:28 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يطلق النار تجاه متظاهرين شرق مخيم البريج، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل قليل
ظهرت النجمة هالي بيري، الحائزة على جائزة "الأوسكار"، بإطلالة مثيرة وجريئة أثارت ضجة كبيرة فى حفل "NAACP Image Awards"، في دورته الـ49، في باسادينا بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين، وهو حفل سنوي تقدمه الجمعية الوطنية الأميركية، لتكريم الأشخاص من أعراق وأصول مختلفة لإنجازاتهم في السينما والتلفزيون والموسيقى والأدب وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. ارتدت نجمة هوليوود البالغة من العمر 51 عاماً، فستاناً من الدانتيل الأسود والأحمر الشفاف والذي كشف عن أجزاء من جسدها لتتباهي بيري بخصرها النحيل وساقيها الممشوقتان. وأضفى على جمالها خمرى اللون، تسريحة شعرها المرفوع على شكل كعكة، مما يبزر من حيويتها المشرقة، واختارت زوجا من الأقراط السوادء، كما انتعلت زوجا من الأحذية بنفس اللون ذات الكعب العالي، حيث أنها جذبت الأنظار والأضواء، من خلال ابتسامتها الساحرة، وفستانها المثير. وأضافت لمسة من ظلال العيون السوداء والماسكارا وبعضا
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