قوات الاحتلال تغلق مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل.
GMT 14:21 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة
GMT 21:46 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حواجزها على مداخل مدينة حلحول وبيت عينون ومخيم العروب شمال الخليل
GMT 20:00 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل بعد تعرضها للرشق بالزجاجات الحارقة
GMT 16:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة تل جنوب نابلس
GMT 15:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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