أميركا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للتصويت على قرار بشأن هجوم دوما بسورية الثلاثاء
GMT 16:06 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانروسيا تعلن مغادرة 2000 من المسلحين وعائلاتهم مدينة دوما بينما يستعد 4000 آخرين للخروج الثلاثاء
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GMT 14:27 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانمقتل أكثر من 60 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإيرانية في قصف للتحالف العربي استهدف معسكرين للميليشيات غرب صنعاء باليمن
ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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