المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يغادر العاصمة صنعاء بعد لقائه قيادات الحوثيين.
GMT 00:46 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيومقتل 15 إرهابيًا بالعريش فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن
GMT 22:43 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوطيران التحالف يشن غارتين استهدفتا مواقع الحوثيين في مديرية نهم
GMT 22:40 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيومقتل 13 عنصرا من مليشيات الحوثي الانقلابية وجرح آخرون، الاثنين خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني ، وغارات للتحالف العربي بمحافظة الحديدة غربي اليمن
GMT 22:39 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوالبوراج الحربية التابعة للتحالف العربي، تقصف مواقع الحوثيين بصواريخ كروز في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المنطقة
GMT 22:26 2018 الإثنين ,04 حزيران / يونيوانفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة غربي اليمن إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف على مواقع الحوثيين
ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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